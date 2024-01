DA NON PERDERE. Brescia-Pistoia vale doppio

Il calendario della terza di ritorno prevede il confronto tra la capolista Brescia e la matricola Pistoia. In realtà il turno si caratterizza per una serie di incontri che riguardano la lotta per non retrocedere. Pesaro ospita Brindisi e se per i padroni di casa questa è l’occasione per prendere una boccata d’ossigeno, per i pugliesi è davvero una delle ultime possibilità per rimettersi in pista. Entrambe le formazioni hanno provveduto alla sostituzione dei rispettivi coach, ma fin qui l’effetto non si è visto. Varese va a Cremona in una partita che non può essere definita un derby, ma resta una gara molto sentita con i biancorossi che devono ottenere un successo per risalire la china.

Le altre gare: Venezia-Trento 93-68, Scafati-Treviso 95-93, Brescia-Pistoia, Milano-Sassari, Pesaro-Brindisi, Tortona-Reggio Emilia, Cremona-Varese.

La classifica: Brescia e Venezia 26; Virtus Bologna 24; Napoli e Milano 22; Reggio Emilia 20; Trento, Pistoia e Scafati 18; Cremona 16; Tortona e Sassari 14; Varese 12; Pesaro e Treviso 10; Brindisi 6.