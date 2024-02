Dobric, l’Europa per rialzarsi. La Virtus ha bisogno del serbo al top

Otto giocatori rimasti a Bologna e sei impegnati con le rispettive nazionali, a cui si aggiungono anche il coach Luca Banchi e due dei suoi assistenti, tra rientri e ultime partite di questa finestra.

Nell’orizzonte della Virtus inizia a intravedersi la gara casalinga di giovedì quando alla Segafredo Arena arriverà Valencia. Per certi versi questa pausa è arrivata al momento giusto per i bianconeri dato che la squadra era in un momento di flessione culminato con l’eliminazione dalla Coppa Italia a opera di Reggio Emilia. In questo periodo la V nera ha lavorato su due binari, da una parte c’è chi ha potuto tirare il fiato e dall’altra c’è chi ha trovato conferme durante la qualificazione agli europei.

E’ il caso di Alessandro Pajola e Achille Polonara che da questa parentesi azzurra hanno ricevuto una bella iniezione di autostima, cosa che si spera accada oggi anche ad Ognjen Dobric.

Per l’incontro di oggi della Serbia il ct slavo Svetislan Pesic ha portato con sé in Georgia l’ala virtussina che potrebbe avere come avversario il suo compagno di club Toko Shengelia. Probabilmente il futuro della Segafredo passa da un salto di qualità nel rendimento di alcuni giocatori e tra questi ci sono Dobric e Abi Abass.

Nel suo primo anno lontano da Belgrado il serbo ha dimostrato qualche problema di ambientamento, mentre l’ala bianconera ha pagato anche il fatto di essere stato impiegato da secondo lungo visto i tanti infortuni che hanno decimato il settore dei lunghi.

Per quanto riguarda l’Eurolega mancano otto partite alla fine della fase regolare, ma anche in campionato entra in un fase in cui non si scherza. La doppia retrocessione tiene aperta la lotta della salvezza fino all’ultimo con il risultato che tutte le squadre giocano per un obiettivo e cercheranno di non regalare nulla.

Avere tutti a disposizione è una condizione fondamentale per avere freschezza e fisicità, le due condizioni che sembrano indispensabili per agguantare i playoff in Europa senza passare per qualche prova di appello e per raggiungere la finale scudetto.

Da giovedì questi i sono i due obiettivi per cui corre la formazione di Luca Banchi, sapendo che ogni partita ha una sua storia e chi il fare calcoli preferendo questa o quella competizione non aiuta a rinforzare quella mentalità vincente che i virtussini hanno dimostrato di avere mettendo spesso il cuore oltre l’ostacolo.

Il pubblico è la grande sicurezza lungo questo percorso con la società che nei prossimi giorni dovrebbe dichiarare il ‘sold out’ contro Valencia.