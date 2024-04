DOMANI IN TRASFERTA. Banchi al completo nella tana di Tortona

Per la penultima giornata della regular season domani la Virtus sarà impegnata a Casale Monferrato nella tana di Tortona, squadra a caccia dei punti per andare ai playoff. La V nera si sta allenando in previsione di questo incontro con i bianconeri che con una vittoria consoliderebbero l’attuale primato in classifica. Il dato curioso è che la Segafredo troverà sul suo cammino Walter De Raffaele che fino all’ultimo è stato in ballottaggio per occupare la panchina bianconera dopo il rapidissimo esonero che ha visto Sergio Scariolo salutare Bologna. Il tecnico livornese ha tutto l’apprezzamento del presidente bianconero Massimo Zanetti che, però, alla fine si convinse a scegliere Luca Banchi. Tornando all’attualità, per la trasferta la Virtus dovrebbe essere al gran completo.