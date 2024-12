Dopo Milano arriva anche il sigillo contro il Baskonia che galvanizza tutto l’ambiente bianconero. L’impronta del sergente Ivanovic:: "Dobbiamo continuare a lottare»

Per tredici stagioni Dusko Ivanovic ha allenato il Baskonia. Tornarci al suo esordio ufficiale sulla panchina della Virtus e vincere nelle ultimissime battute finali, quando nel passato recente spesso la V nera si disuniva e di conseguenza perdeva gli incontri, ha sicuramente un sapore particolare per come è arrivata e per il sereno che porta su tutto l’ambiente bianconero. "Sono contento per questo risultato – spiega il coach montenegrino – ma bisogna dire che abbiamo avuto anche tanta fortuna. Questo è il basket e questa è una vittoria tanto incredibile quanto importante per il futuro della squadra. Dobbiamo continuare a crederci e combattere. Abbiamo mostrato fiducia e carattere, ma dobbiamo giocare con più pazienza. Il finale di questo incontro è stato incredibile, ma noi abbiamo avuto e sfruttato l’occasione che è arrivata dal fatto che il Baskonia ha sbagliato i tiri liberi e noi siamo stati bravi a trovare giocate rapide. Chiaramente ho tanti ricordi legati a Vitoria. Sono tutti molto belli perché qui c’è stata la mia storia, che in parte è la storia di questa realtà basca".

Domenica la Virtus ospita Trieste, la formazione che è la vera sorpresa positiva del campionato. Dopo aver vinto a Milano e a Vitoria si tratta di un test importante per i bianconeri che devono confermare il fatto di aver imboccato la via giusta. Oggi si avranno notizie più precise anche sul problema muscolare che non ha consentito a Marco Belinelli di scendere in campo in questa trasferta di Eurolega.