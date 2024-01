Eurolega donne: 20,30. La V nera di Vincent ospita Landes: una vittoria per i playoff

Ultima decisiva sfida del girone eliminatorio di Eurolega Women per la Virtus. Alle 20,30, alla Segafredo Arena la formazione di Pierre Vincent si gioca un posto ai playoff. Imperativo per Cecilia Zandalasini e compagni è battere le francesi del Landes e poi vedere quello che succederà sugli altri campi. In una classifica dove solo Praga e Mersin sono riuscite a staccarsi dal gruppo, sono quattro le squadre che si contendono gli ultimi due posti del girone per l’accesso ai quarti. "Vogliamo chiudere bene questa parte della stagione e vogliamo dare il massimo per qualificarci – sottolinea Vincent –. Sarà una partita tosta, Landes è una squadra atletica e veloce, dura sotto canestro e aggressiva".

Il coach francese va oltre. "Per vincere dovremo controllare transizioni e rimbalzi, aiutare sugli uno contro uno perché non tirano molto da tre. Dobbiamo limitare i loro punti facili. Noi siamo più pericolose sul perimetro, ma c’è meno efficacia nel rimbalzo in attacco e in contropiede. Tiriamo pochi liberi rispetto alle altre squadre. Landes ha guardie e ali molto potenti. Dovremo cercare di limitarle".

Decisive saranno le ultime partite di stasera oltre a quella della Segafredo Arena, anche quella di Salamanca dove le spagnole padrone di casa nettamente favorite sul fanalino di coda Gyor, ma ancora di più diventa fondamentale il confronto di Villeneuve d’Ascq tra le francesi e le polacche del Polkowice. Le altre gare: Mersin-Praga, Avenida Salamanca-Gyor, Villeneuve d’Ascq-Polkowice.

La classifica: Praga 22; Mersin 18; Villeneuve d’Ascq e Avenida Salamanca 14; Virtus Bologna e Polkowice 12; Landes 8; Gyor 4.

f. m.