EUROLEGA DONNE. Brusco risveglio per le bianconere. In Francia il primo ko

78

VIRTUS BOLOGNA

62

: Burke 12, Salaun 14, Diaby 11, Smalls 13, Heriaud 15; Hirsch, Zellous 9, Lisowa Mbaka 4, Gueye, Abraham ne, Causeur ne, Lutbert ne. All. Meziane.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pasa 2, Dojkic 11, Zandalasini 14, Andre 6, Cox 12; Peters 5, Rupert 7, Consolini 5, Orsili, Del Pero, Barberis ne. All. Vincent.

Arbitri: Mendoza, Martins, Garcia Gonzalez. Note: parziali 29-16, 39-30, 61-48.

Primo ko stagionale per la Virtus che cade nella quarta giornata di Eurolega femminile in casa delle francesi del Villeneuve D’ascq. La decima sfida della stagione è fatale alla formazione di Pierre Vincent che vede la sua corsa fermarsi alle porte di Lille. Sfida in salita per Zandalasini e compagne costrette a rincorre fin dalle prime battute. Partenza a razzo per Villeneuve avanti 8-0 dopo appena 1’ di gioco e 12-3 al 2’. Al 5’ le francesi toccano la doppia cifra di vantaggio sul 15-5. La Virtus prova ad accorciare le distanze ma finisce anche a -17, nel finale di primo quarto dopo aver subito un parziale di 12-0. Le bianconere serrano la difesa e trovano maggiore equilibrio anche in attacco risalendo fino al -6, e si portano fino a -5 a inizio terzo quarto. Villeneuve torna ad allungare bersagliando dalla lunga distanza e una Virtus troppo pasticciona in attacco, si deve arrendere.

f.m.