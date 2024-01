Eurolega donne, la formazione di Vincent cade in volata contro Mersin. Zandalasini sbaglia: la strada per i playoff è in salita per la V nera

MERSIN

64

VIRTUS BOLOGNA

61

MERSIN: Gulcan, Hollingsworth 11, Membrey 19, Epoupa 2, Williams 14, Atas 5, Cornelius 3, Kiss 5, Avci, Yalcin 5, Yaya. All. Yildizoglu.

VIRTUS BOLOGNA: Pasa 10, Barberis 5, Zandalasini 2, Rupert 16, Andrè; Orsili 6, Cox 12, Peters 10, Consolini, Del Pero ne, Dojkic ne. All. Vincent.

Arbitri: Mitrovski, Bijedic, Prpa.

Note: parziali 23-19, 36-32, 51-47.

MERSIN (Turchia)

Turchia amara per la Virtus. La formazione di Pierre Vincent cede a Mersin e vede complicarsi la corsa playoff. Senza Dojkic a referto, ma solo per onor di firma, le bianconere cadono tradite dalle pessime percentuali nel tiro da due (11/30) senza sfruttare la buona prova balistica (12/28) dalla lunga distanza. Parte fortissimo la Virtus avanti già 0-10 al 3’, grazie agli 8 tra cui due tripla di Rupert (4/6 da tre), la migliore tra le bianconere. L’inerzia cambia subito dopo: Atas, Williams e all’ex Schio Mambrey, siglano il controbreak. All’8’ Mersin si porta in vantaggio per la prima volta sul 17-16.

Nella bella cornice della Servet Tazegul Spor Salonu le padrone di casa prendono in mano in confronto, con la Virtus che però ha la forza di rimanere a contatto non lascandosi scappare le avversarie. Le turche provano a dare la sterzata al match a inizio della terza frazione, raggiungendo il +9 sul 44-35 al 24’. La Virtus non demordere e sfruttando l’efficacia del suo tiro dalla lunga distanza con Peters, Cox e Rupert risale di nuovo a -2 sul 46-44 al 27’. Le bianconere impattano sul 51-51 ad inizio ultima frazione e allunga sul 54-58 dopo un break di 3-11 al 33’. Il finale è un sorpasso e controsorpasso continuo, dove la Virtus ha l’occasione di chiuderla a proprio favore, ma sul 62-61 Zandalasini, sottotono la sua prova con un pessimo 1/11 al tiro, sbaglia il canestro della vittoria.

Filippo Mazzoni