Eurolega donne. La V nera si arrende subito a Praga

VIRTUS

69

ZVVZ USK PRAGA

90

SEGAFREDO : Pasa 14, Dojkic 24, Zandalasini 15, Rupert 4, Cox 7, Peters 3, Del Pero, Consolini 2, Barberis, Orsili ne, Andrè ne. All. Vincent.

ZVVZ USK PRAGA: Magbegor 19, Oblak 5, Sabally 16, Vorackova 11, Vukosavljevic 15, Andelova, Cazorla 5, Conde 15, Vyoralova 4, Hof, Pribylova, Sipova. All. Hejkova.

Arbitri: Gajdosz, Tomic, Ivanovic.

Note: parziali 15-28, 25-50, 44-73.

Virtus ancora ko in Eurolega e terza sconfitta consecutiva. Sfida senza storia con le ceche subito avanti. Pronti via e le ospiti si portando subito avanti 0-11. Zandalasini & Co. si sbloccano solo al 3’, ma non danno mai l’impressione di riuscire a ridurre il gap che va sempre più dilatandosi.

Le altre gare: Mersin-Gyor 75-63, Villeneuve d’Ascq-Landes 74-61, Avenida Salamanca-Polkowice 75-66.

La classifica: Praga e Mersin 10; Salamanca, Virtus, Villeneuve d’Ascq e Polkowice 6; Gyor e Landes 2.