Eurolega donne: non basta il successo contro Landes a causa dei risultati delle altre squadre. Avventura finita. V nera, vittoria amara: arriva l’eliminazione

VIRTUS

74

BASKET LANDES

66

SEGAFREDO : Pasa 12, Dojkic 14, Zandalasini 8, Rupert 13, André 7; Peters 9, Cox 3, Barberis, Consolini 5, Orsili 3, Del Pero ne. All. Vincent.

BASKET LANDES: Pardon, Salvadores 12, Chery 6, Djaldi-Tabdi 9, Geiselsoder 13; Burdick 3, Bussiere 5, Ewodo 7, Macquet 11, Peterson. All Barennes.

Arbitri: Gungor, Matuszewska, Vujicic. Note: parziali 19-18, 34-36, 58-48.

Non basta la vittoria con Landes nell’ultimo turno, complice i risultati delle dirette avversarie, la Virtus femminile saluta l’Eurolega. Cecilia Zandalasini e compagne si fermano a un passo, meglio a una vittoria di differenza dal passaggio del turno. Con Landes l’inizio è equilibrato. La Virtus prova a prendere in mano il confronto, ma dall’altra parte l’ex Salvadores tiene le francesi a contatto. Ospiti avanti al 6’ sul 9-10. Un parziale propiziato da Rupert però permette alle V Nere di riportati avanti 16-10. La sfida continua con break e controbreak, Chery da una parte e Dojkic ribaltano più volte il punteggio. All’intervallo Landes è avanti 34-36. Nella ripresa la formazione di Vincent dà la sterzata decisiva al match. Zandalasini, fino a quel momento a secco, segna 8 punti in rapida successione. Sono proprio il capitano bianconero e Pasa a sancire il 20-2 con cui la Virtus al 28’ è avanti 58-44. L’ultimo quarto è pura formalità per le V Nere che tengono sempre un discreto cuscinetto di vantaggio. La vittoria della Vitus è resa però amara dalle concomitanti vittorie di Villeneuve d’Ascq e Avenida Salamanca che vale loro l’accesso ai quarti dei playoff. Le altre gare: Mersin-Praga 56-77, Salamanca-Gyor 56-42, Villeneuve-Polkowice 85-72.

La classifica: Praga 24, Mersin 18, Villeneuve d’Ascq e Avenida Salamanca 16, Virtus 14, Polkowice 12, Landes 8, Gyor 4.

Filippo Mazzoni