Eurolega donne: quarta sconfitta consecutiva, l’ultimo tiro della Dojkic si ferma sul ferro. Ora il girone di ritorno. La V nera di Vincent fallisce lo sprint finale

LANDES

70

VIRTUS BOLOGNA

68

LANDES: Salvadores 6, Chery 6, Djaldi-Tabdi 4, Geiselsoder 13, Peterson 20; Burdick 4, Ewodo 11, Macquet 2, Bussiere, Pardon 4, Heleno ne, Latil ne. All. Barennes.

SEGAFREDO: Pasa 6, Dojkic 18, Zandalasini 13, Rupert 16, Cox; Consolini, Peters 15, Barberis, Del Pero, Orsili. All. Vincent.

Arbitri: Mendoza, Van Hoye, Last.

Note: 22-20, 44-42, 51-51.

La Virtus chiude il girone di andata di Eurolega cedendo al Landes e subendo la quarta sconfitta consecutiva. Prestazione tra alti e bassi per le ragazze di Pierre Vincent che rimangono in partita fino alla fine, ma poi non trovano lo spunto per imporsi. Nel frastuono del palasport di Mont de Marsan partono forte le padroni di casa avanti 7-2. La Virtus grazie al dinamismo di Pasa e Dojic ricuce le distanze subito il divario e rimane sul filo del grande equilibrio. Nel secondo parziale il Landes prova a prendere in mano la sfida toccando il +9 sul 35-26, ma la Virtus non molla e prima dell’intervallo torna ad affiancare le rivali.

Al ritorno in campo dopo l’intervallo, il terzo parziale è un lungo testa a testa, con la Virtus che rimane attaccata al match con Zandalasini, Peters e Rupert.

Il primo vantaggio bianconero si concretizza nella parte conclusiva della terza frazione di gioco, al 27’ sul 47-48. L’equilibrio continua nella quarta frazione di gioco; al 38’ è perfetta parità sul 66-66. La sfida si decide in volata: il Landes allunga sul +4, Peters riduce ancora e nel finale il tiro disperato a fil di sirena di Dojkic si ferma sul ferro.

Le altre gare: Gyor-Avenida Salamanca 65-81, Polkowice-Villeneuve d’Ascq 77-61, Praha-Mersin. 71-67.

La classifica: Praga 12, Mersin 10, Avenida Salamanca e Polkowice 8, Virtus Bologna e Villeneuve d’Ascq 6, Landes 4, Gyor 2.

Filippo Mazzoni