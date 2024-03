Eurolega, la Virtus Bologna cade con i primi della classe Real Madrid

Bologna, 15 marzo 2024 – La Virtus perde in casa con i primi della classe Real Madrid per 74-89 e vede allontanarsi il treno playoff. Niente da fare per una volenterosa V Nere che non può nulla contro i blancos. Nella 29esima giornata di Eurolega la formazione di Luca Banchi battaglia, ci prova, ma alla fine deve cedere alla maggiore fisicità e alla qualità di un Real Madrid che fa subito il vuoto e, ogni volta che i bianconeri provano a riportarsi sotto, li tiene a bada e li ricaccia sempre a distanza. Manca l’infortunato Hackett, al suo posto in quintetto c’è subito Pajola giunto alla sua 400^ presenze in maglia Virtus e premiato prima dalla partita dal presidente Massimo Zanetti con una maglia celebrativa. In quintetto oltre a Pajola, Banchi si affida a Cordinier, Belinelli, Shengelia e lancia Zizic al posto di Dunston. In tribuna Il Vecchio Stile saluta la presenza in parterre dell’ex Andres Pelussi “Combattivo e fiero, Andres cuore bianconero” recita lo striscione, ma prima della palla a due c’è il minuto di un sentitissimo silenzio per ricordare le vittime di via Bertocchi. In campo dopo i primi 2 punti iniziali firmati dalla Virtus sull’asse Pajola-Zizic, sembra un monologo dei blancos che infilano un parziale di 0-9. Il pubblico della Segafredo Arena prova a farsi sentire, una schiacciata di Cordiner al 5’ per il secondo canestro bianconero è una goccia nel mare Madrileno. Al 7’ il vantaggio del Real tocca la doppia cifra sul 6-16. Banchi cambia e l’ingresso di Dunston sembra dare una scossa positiva alla squadra che si riporta a -5 sul 15-20 a fine primo parziale. A cavallo del primo stop gli spagnoli ritoccano il +10 e allunga fino al +13 sul 19-32 che al 14’ costringe Banchi a chiedere tempo. La Virtus dimezza il distacco, ma all’intervallo la tripla a fil di sirena di Lull, fa il paio con quella a fine primo quarto di Deck, per il nuovo +13, 31-44 del Real Madrid. Il copione non cambia nella ripresa la VIrtus ci prova, difende bene ma poi o subisce canestro all’ultimo secondo e perde la battaglia ai rimbalzi concedendo qualche seconda occasione di troppo al Real. Ma la Virtus non vuole mollare senza lottare e il canestro a fil di sirena a fine terzo quarto di Cordinier, il migliore tra i bianconeri, riporta lo svantaggio bianconero a cifra singola. Le due triple consecutive di Mickey e Dobric e il canestro da sotto dell’americano valgono il -5 sul 64-69 al 35’. Sei punti di fila di Campazzo però permettono al Real di mantenere un discreto cuscinetto di vantaggio e di portare a casa il successo finale. Il tabellino

VIRTUS BOLOGNA 74 REAL MADRID 89 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 4, Cordinier 12, Belinelli 9, Shengelia 10, Zizic 8; Lundberg 11, Dobric 5, Lomazs, Mickey 11, Dunston 4, Abass, Polonara. All. Banchi. REAL MADRID: Campazzo 10, Abalde 7, Musa 10, Yabusele 15, Taveres 6; Hezonja 10, Alocen 2, Deck 7, Poirier 14, Lull 8, Ndiaye ne, Gonzalez ne. All. Mateo. Arbitri: Lottermoser, Nedovic, Udyanskyy. Note: parziali 15-23, 31-44, 53-61. Tiri da due: Virtus 28/48; Real Madrid 21/33. Tiri da tre: 4/19; 11/30. Tiri liberi: 6/7; 14/14. Rimbalzi: 28; 39.