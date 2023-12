EUROLEGA. L’Efes cade in casa con il Baskonia L'Efes Istanbul perde in casa con il Baskonia e si allontana dalla zona playoff. La Virtus Bologna affronterà il Partizan Belgrado, con Obradovic in panchina. Shabazz Napier lascia la Stella Rossa Belgrado per l'Olimpia Milano. Le altre gare e la classifica.