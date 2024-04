Eurolega Play-in, c’è Efes Istanbul-Virtus Bologna: orario e dove vederla

Istanbul (Turchia) 16 aprile 2024 – Il momento della verità è arrivato. Questa sera alle ore 20 (il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky Sport), la Virtus Segafredo Bologna si giocherà infatti il tutto per tutto in casa dell’Efes Istanbul nel primo turno dei play-in di Eurolega. Chi la spunterà tra bianconeri e turchi dovrà poi affrontare venerdì prossimo una nuova gara secca in casa di chi perderà l’altra sfida tra il Maccabi Tel Aviv (arrivato settimo), e il Baskonia (che ha chiuso ottavo), per assicurarsi l’ottavo e ultimo posto nella griglia dei playoff (il settimo se lo aggiudica direttamente la vincente di Maccabi Baskonia), ai quali sono già qualificati Real Madrid, Panathinaikos Atene, AS Monaco, Barcellona, Olympiacos Pireo e Fenerbahce Istanbul. Efes e Virtus arrivano alla sfida in programma questa sera alla Sinan Erdem Sports Hall in stati di forma decisamente differenti: dopo un inizio decisamente sottotono che ha portato anche all’esonero di Erdem Can, i turchi sotto la guida di Tomislav Mijatovic hanno letteralmente cambiato passo imbastendo una rimonta che li ha portati a rientrare nel lotto delle prime dieci dopo aver vinto otto degli ultimi dieci incontri di regular season, tra cui anche quello contro l’Olimpia Milano. Giocatori come Shane Larkin (16.8 punti a partita) e Will Clyburn (quasi 13 punti ad allacciata di scarpe) sono riusciti a ritrovare lo smalto dei giorni migliori e hanno ridato brio all’attacco biancoblù assieme all’ex Brindisi Darius Thompson e a Rodrigue Beaubois. Anche sotto canestro, però, la squadra di coach Mijatovic nasconde diverse insidie, a cominciare da Tibor Pleiss e Dan Oturu – uno dei pivot rivelazione della competizione – che assieme all’ex Pesaro Jones e all’ex Venezia Willis formano un reparto lunghi molto dinamico, muscolare e bidimensionale.

Non sarà quindi affatto facile il compito a cui è attesa una Virtus che, dopo una prima parte di stagione europea scintillante, ha subito un importante calo di prestazioni e risultati, figlio di diversi infortuni pesanti ma anche di un roster che si è forse rivelato un po’ corto per affrontare la doppia sfida campionato-Eurolega. Dal secondo posto, gli uomini di Banchi sono scivolati fino al decimo perdendo le ultime sette gare di stagione regolare. Per centrare l’impresa e assicurarsi quantomeno la possibilità di giocare il secondo turno playout, i bianconeri sono quindi chiamati a innalzare la qualità e l’intensità del loro gioco a partire dalla difesa.

In attacco, invece, sarà fondamentale il lavoro e l’esperienza di giocatori come Belinelli, Hackett e Cordinier che però, essendo reduce da un lungo infortunio, deve ancora trovare la miglior condizione. Non certo di secondo piano sarà poi il contributo che potranno fornire Iffe Lundberg, rinato sotto la guida di Banchi, e gli ex di serata Zizic e Dunston, chiamati a battagliare sotto i tabelloni: “L’Efes si presenta a questo play-in sull’onda di una serie di risultati positivi – ha spiegato coach Banchi – consecutivi che hanno evidenziato la potenzialità del loro roster. Il recupero di Clyburn ha permesso loro di ritrovare l’ideale struttura di squadra. Hanno mostrato di saper valorizzare le caratteristiche di un roster ricco di alternative e talento. Ci aspetta una partita molto dura, da affrontare con i nervi saldi e la convinzione di avere tutte le potenzialità di poter tenere testa a un avversario di questo calibro”.

Orario e dove vedere la gara

Efes Istanbul-Virtus Segafredo Bologna, valida per il primo turno dei play-in di Eurolega, sarà trasmessa oggi, 16 aprile 2024, a partire dalle 20 su Dazn e Sky Sport.