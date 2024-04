Eurolega, la Virtus Bologna si arrende al Baskonia e chiude decima

Bologna, 12 aprile 2024 – Chiude al decimo posto la propria stagione regolare in Eurolega la Virtus Segafredo che nell’ultima giornata deve arrendersi tra le mura amiche al Baskonia per 91-95 che vince e sorpassa in graduatoria proprio i felsinei arrivati alla settima sconfitta consecutiva e con l’ultima vittoria che risale allo scorso 29 febbraio. Quest’ultimi, già certi della partecipazione al play-in, se la vedranno nel primo match in trasferta martedì prossimo al cospetto dell’Efes Pilsen. In caso di trionfo coi turchi, seguirà venerdì un altro match in trasferta contro la perdente fra Maccabi Tel Aviv o lo stesso Baskonia che, in una Segafredo Arena sold out per la sesta volta stagionale, ha fatto registrare il secondo squillo di fila dopo quello della settimana scorsa contro il Real Madrid. Mvp della contesa è Marcus Howard autore di 34 punti con 6/9 da due punti e 5/13 dalla lunga distanza. Sulla sponda bianconera inutili i 18 punti di Iffe Lundberg. Decisivo il recupero propiziato dal 19-3 con cui il roster viaggiante è riuscito a capovolgere una situazione che lo ha visto anche sotto di tredici lunghezze nel primo tempo.

Howard scatenato: 34 punti per la guardia autentico Mvp dell’incontro

Che sarebbe stata una partita difficile per la truppa allenata da Luca Banchi lo si intuisce già dalle prime battute di gioco. Marinkovic fa la voce grossa a rimbalzo in attacco e firma il primo sorpasso spagnolo (6-8). Il trio Belinelli-Hackett-Shengelia permette ai suoi di mettere il naso avanti grazie anche alla capacità di correre bene il campo che vale il 17-12 ed il timeout richiesto dagli ospiti. Il botta e risposta fra le parti dà vita ad uno spettacolo interessante in campo. Howard sale di colpi in un amen e rifila un 6-0 agli avversari accompagnato poi dalla bomba di Belinelli che fissa sul 22-21 il punteggio della prima frazione. Il forcing iberico proseguirà anche nella seconda frazione. Chiozza prima e Moneke dopo fimeranno la parità (28-28). Bologna scalda la mano da tre punti sul 34-30 ma il Baskonia accorcia immediatamente le distanze con Marinkovic che replica con la stessa moneta. Le Vu Nere chiudono in crescendo il primo tempo con un parziale di 11-0 che consentirà di toccare anche il +13 (51-38). Moneke ridurrà sotto la doppia cifra il gap da recuperare. Al rientro dagli spogliatoi ci penserà il solito Howard che, come nel primo tempo, iscrive da solo a referto altri sei punti da solo. Dalla lunetta Belinelli regala un’illusoria tranquillità (64-64 al 25’) perché il Baskonia preparerà una rimonta figlia di un altro strappo, questa volta di 19-3 che ribalta completamente l’inerzia. Dobric e Lundberg fermano l’emorragia col 74-75 al 30’. Bologna fatica a limitare le giocate di Mcintyre e soci che aggiornano il massimo vantaggio sull’83-90 al 37’ col solito Howard, giunto alla quinta prestazione nel torneo scollinando sopra il trentello. Mickey offre l’ultima concreta chance di rimonta insaccando dalla lunetta il 90-90 a novanta secondi dalla sirena finale. Un tap-in di Costello sposta l’inerzia a favore del Baskonia che la chiuderà con la girandola di tiri liberi.