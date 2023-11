Eurolega, la Virtus ospita il Fenerbahce

Bologna, 22 novembre 2023 – Nemmeno il tempo di godersi il primato solitario in classifica in serie A che la Virtus torna a buttarsi, anima e cuore, nell’Eurolega. Domani sera alle 20.30 alla Segafredo Arena, la formazione di Luca Banchi ospita infatti il Fenerbahce Beko Istanbul, sulla carta una delle squadre più forti e più profonde nel lotto delle avversarie di Eurolega. Confronto difficile, vista l’assenza di Polonara e Mickey e contro un Fener arrabbiato per le ultime 3 sconfitte consecutive e che per l’occasione recupera tutti i propri effettivi. “Riceviamo la visita di un motivatissimo Fenerbahce reduce da 3 sconfitte consecutive che, con il recupero di Calathes, Guduric e Sanli, arriverà a Bologna ferocemente determinato ad interrompere questa breve striscia negativa, che lo ha solo temporaneamente allontanato dal vertice assoluto della classifica di EuroLeague – conferma coach Banchi -. Siamo tutti consapevoli che si tratterà di una gara particolarmente impegnativa contro una sicura protagonista di questa stagione, in grado di mettere in campo un incredibile arsenale offensivo ricco di talento ed esperienza, cui dovremo replicare giocando una gara ricca di energia, personalità e coraggio per competere con un avversario di tale importanza. Siamo certi che giocare di fronte ai nostri tifosi sarà determinante, perché il loro sostegno ci permetta ancora una volta di superare l’emergenza che stiamo vivendo, inseguendo un successo che darebbe ulteriore lustro a questo nostro inizio di stagione continentale.” A parlare per la squadra, nel consueto conferenza prepartita stavolta è il turno di Daniel Hackett. “Il nostro prossimo avversario è il Fenerbahce, una delle candidate sulla carta alle Final Four di Eurolega. Hanno un roster molto profondo, con tanti giocatori di talento soprattutto sugli esterni come WIlbekin, Dorsey, Guduric, Calathes. Dobbiamo essere pronti ad una grande battaglia sportiva, sia in area che sul perimetro. Ci stiamo preparando al meglio, facendo le nostre cose e ovviamente partendo dalla nostra difesa. Contiamo molto anche sul supporto del nostro pubblico, per giocare una gara a testa alta e senza paura”. Biglietti – Disponibili sul circuito Vivaticket, mentre la biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani dalle 18.30. Arbitri – Direzione di gara affidata a Garcia, Jovcic e Balak. Radio & Tv – Diretta su Sky Sport, Dazn, Euroleague.tv e radio Nettuno Bologna Uno.