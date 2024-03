Eurolega, la Virtus Bologna cade a Kaunas 96-81

Kaunas (Lituania), 19 marzo 2024 – Continua il tabù trasferta per la Virtus che cade anche a Kaunas sconfitto 96-81 dallo Zalgiris. In formazione di piena emergenza i bianconeri lottano, trovano ottime risposte da Lomazs e Abass oltre che dal solito Shengelia, ma non basta per avere la meglio in una partita guidata dai bianconeri nel primo tempo, impattata nel terzo tempo e poi dominata nell’ultimo quarto dai lituani.

Nella sfida valida per la 30esima giornata di Eurolega la formazione di Luca Banchi si trova di fronte il Kaunas di Andrea Trinchieri. Mancano Hackett e Cordinier, oltre a Cacok per una Virtus incerottata ma vogliosa di far bene nella prima delle due sfide consecutive, venerdì trasferta a Belgrado con la Stella Rossa, che attende i bianconeri.

La Virtus c’è e risponde colpo su colpo alla marea verde che prova a travolgere. Giedraitis prima Dimsa poi e nel secondo quarto soprattutto Sumner provano a far esplodere la Zalgiro Arena, ma dall’altra i bianconeri trovano punti importanti da Belinelli, Dobric, oltre al solito Shengelia. Dalla panchina Banchi trova punti ed energia dalla eccellente prova in attacco e in difesa da Lomazs e Abass. Nel finale di secondo quarto i canestri di Belinelli e Lundberg lanciano la Virtus avanti di 6 all’intervallo sul 43-49.

L’inizio di ripresa invece è tutto Zalgiris che impatta subito 49-49 e poi si porta avanti 58-51 al 24’ con un parziale di 15-2. Le triple di Shengelia e Pajola riportano momentaneamente il punteggio in perfetta parità sul 60-60. La Virtus tiene botta fino al 63-63 al 28’, poi l’inerzia vira decisamente dalla parte dello Zalgiris che mette pressione e complice anche qualche fischiata discutibile, che costano anche 2 falli tecnici e quindi l’espulsione a Banchi, chiude a proprio favore la partita.

Venerdì Virtus di nuovo in campo per la trasferta, a questo punto sempre più fondamentale a Belgrado con la Stella Rossa.

Il tabellino

ZALGIRIS KAUNAS 96 – VIRTUS BOLOGNA 81

ZALGIRIS KAUNAS: Evans 14, Lekavicius 9, Hayes 13, Giedraitis 12, Montvila 3, Birutis 12, Sumner 16, Dimsa 6, Lavrinovicius 4, Manek, Butkevicius 2, Ulanovas 5. All. Trinchieri.

SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola 5, Belinelli 9, Dobric 9, Shengelia 19, Zicic; Lundberg 4, Lomazs 15, Mickey 4, Dunston 4, Abass 12, Polonara ne, Mascolo ne. All. Banchi.

Arbitri: Radovic, Difallah, Aliaga. Note: parziali 22-22, 43-49, 68-63. Tiri da due: Zalgiris 18/34; Virtus 17/30. Tiri da tre: 12/24; 10/29. Tiri liberi: 24/27; 17/18. Rimbalzi: 30; 30.