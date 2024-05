Forse in gara-tre. Lo staff medico farà l’impossibile per Lundberg

Lo staff medico della Virtus sta facendo gli straordinari per consentire all’esterno danese Iffe Lundberg di essere a disposizione di coach Banchi per la terza partita della serie, che si disputerà mercoledì a Venezia.

Come spesso succede in situazioni simili, molto spesso ci si rende conto di quanto sia importante un giocatore quando non c’è. Nel caso dell’esterno danese due sono gli aspetti che più sono evidenti.

Il primo è che l’attacco bianconero perde un punto di riferimento importante per cui gli avversari hanno vita più facile quando devono contenere la manovra della Segafredo, e quasi tutto ricade sulle spalle di Marco Belinelli, mentre il secondo aspetto riguarda la regia.

Il suo contributo come ausilio sia per Daniel Hackett che per Alessandro Pajola facilitava parecchio la vita dei due playmaker (non a caso nelle ultime gare c’è stato spazio anche per l’italiano Bruno Mascolo). Sono due fattori importanti soprattutto quando il livello tecnico delle squadre non è così distante.