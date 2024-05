FRONTE REYER. Un giorno di riposo in più per i veneti

La Reyer non registra assenze per la gara di questa sera, con i veneti che hanno avuto un giorno in più rispetto alla Virtus per preparare questo impegno. "Dopo una serie lunga di cinque partite abbiamo potuto riposare un po’ – a parlare è il coach di Venezia Neven Spahija– e ci siamo preparati per affrontare la Virtus. Sappiamo che è una squadra importante, in tanti dicevano che erano giù fisicamente, ma hanno dimostrato il contrario nell’ultima partita, vincendo di 30. Squadre come loro e Milano sono fortissime, da Eurolega, e quando c’è da giocare lo fanno alla grande. Andiamo lì a Bologna, siamo preparati e vogliamo fare qualcosa, almeno competere. Per farlo dovremo giocare la nostra migliore pallacanestro e non permettere a loro di esprimere le migliori qualità. Sarà importante per noi la presenza o meno di Kabengele, lo sapremo solo domani, perché la Virtus produce tanto da dentro l’area, anche se possono fare male in tanti modi".

Gara due domenica alla Segafredo Arena sempre alle 20.45.