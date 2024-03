Hackett e un’altra Arena sold out. Virtus, doppia spinta in Eurolega

La Virtus ha bisogno nel calore del suo pubblico e il popolo della V nera ha ancora una volta risposto presente. Anche domani sera, nella gara che vedrà la formazione allenata da Luca Banchi ospitare il Panathinaikos, la Segafredo ha raggiunto il sold-out. Se si prendono in considerazione solo gli incontri di Eurolega, questo è il quinto "tutto esaurito" consecutivo, a dimostrazione di quanto la tifoseria bianconera abbia sposato la causa del club di partecipare ai playoff della prima competizione continentale.

Vincendo contro i greci i play-in sarebbero matematici e a quel punto se il piazzamento fosse finale fosse o il settimo o l’ottavo posto ci sarebbero altre due possibilità per provare ad entrare nella stretta cerchia delle otto squadre che si contenderanno i quattro biglietti disponibili per la final four che si disputerà a Berlino dal 24 al 26 maggio. I numeri dimostrano quando la spinta delle mura amiche sia decisiva per il rendimento della squadra. Nel 2024 la Virtus ha disputato 6 partite in casa, perdendo solo quella del 15 marzo scorso contro la corazzata Real Madrid, mentre ne ha giocate 8 lontano dai padiglioni della Fiera, tornando a casa sorridente solo il 5 gennaio quando ha sconfitto la Cenerentola Alba Berlino. Un mal di trasferta che è stato parzialmente esorcizzato dai buoni risultati che i bolognesi hanno raccolto nella prima fase della stagione, ma a tre giornate dalla fine della regular season è arrivato il momento di serrare le fila e di compiere l’ultimo salto verso un traguardo che coincide con il primo obiettivo stagionale voluto dal presidente Massimo Zanetti e che consentirebbe alla società di avere una ragione in più per chiedere all’Eca una licenzia pluriennale per partecipare a questa manifestazione.

Per la gara di domani sera Banchi dovrebbe recuperare Daniel Hackett, ma resta in dubbio Isaia Cordinier con Ognjen Dobric e Abi Abass che probabilmente dovranno continuare a fare gli straordinari per sostituirlo, con il secondo che sta sempre più conquistando minuti nelle due competizioni in cui è impegnata la V nera.

Da quando è il titolare della panchina bianconera, il coach grossetano ha fatto delle gerarchie uno dei suoi punti di forza per gestire il gruppo. Le ultime uscite dicono che il graduale inserimento di Ante Zizic nel sistema di gioco e la crescita di Achille Polonara stanno togliendo spazio a Jordan Mickey, il quale sta lentamente finendo ai margini delle rotazioni. Il fatto che il club, dopo esserci confrontato con il proprio allenatore, abbia commutato in sanzione la giornata di squalifica di Toko Shengelia rimediata lunedì sera a Brescia, va in questa direzione. In altre parole nei due mesi e mezzo che restano da giocare tra campionato ed Eurolega, si va verso una selezione ancora più stringente di chi andrà in campo. E’ esagerato parlare di bocciature, ma siccome la fiducia è un fattore fondamentale, con questo modo di approcciarsi tutti hanno una responsabilità ben precisa.