Holiday, dieci giorni per meritarsi la Virtus. Da oggi Justin in prova al sergente Ivanovic

Da oggi Justin Holiday si allenerà con che quella che potrebbe diventare la sua nuova squadra. Salvo ripensamenti dell’ultima ora inizierà così il periodo di prova della guardia statunitense nella speranza che superi tutti i test e che possa essere quel giocatore che, almeno numericamente, vada a sostituire l’infortunato Will Clybun. In questo momento molto delicato avere un uomo in più in casa Virtus equivale a portare una borraccia piena d’acqua a chi si è perso nel deserto.

Anche a Sassari è stato evidente come senza Clyburn e Zizic la V nera non sia in grado di reggere l’alternarsi delle gare di campionato che si alternano a quelle di Eurolega. Fedele alla vecchia scuola per cui va in campo deve dare il massimo senza nascondersi dietro alla giustificazioni, il coach bianconero Dusko Ivanovic continua a minimizzare il problema, ma poi quello che si vede sul parquet è sotto agli occhi di tutti e, quindi, diventa difficile nascondere quello che pare ovvio.

E’ vero che prima dell’incontro in terra sarda si è fermato anche Daniel Hackett per un’improvvisa gastroenterite, ma anche con il play italostatunitense questa difficoltà sarebbe stata mitigata ma non risolta. E’ altrettanto scontato quello che si chiederebbe a Holiday. La Segafredo in campionato è ottava nella classifica relativa al tiro da tre punti con uno striminzito 35.9%, precisione che scende al 32.2% quando si passa alla competizione europea ed è questa una delle aree che va migliorata se si vuole tentare l’assalto agli ultimi due obiettivi che sono rimasti disponibili: la Coppa Italia che tra tre settimane verrà assegnata a Torino e lo scudetto.

Visto il suo passato Nba il giocatore ex Nuggets non è in discussione quando si parla di talento, ma le perplessità sono legate all’età - ad aprile compirà 36 anni - e al fatto che è fermo dallo scorso maggio. E’ stato, invece, superato lo scoglio economico con il presidente virtussino Massimo Zanetti che ha avvalorato l’operazione. Con il suo peridio di prova che durerà una decina di giorni, tra gli aspetti a favore di questo innesto vi è anche il fatto che l’intesa raggiunta prevede che resti qui tre mesi e che la durata del suo contratto possa essere estesa fino al 30 giugno tenendo presente il fatto che non essendo la fotocopia di Clyburn la sua permanenza non esclude la presenta dell’ala ex Cska Mosca, anche se resta il vincolo del numero massimo di 6 stranieri a referto in campionato.

Il prossimo impegno in agenda è fissato per venerdì quando la V nera andrà a giocare nella tana del Fenerbahce Istanbul. In palio non c’è nulla se non il tentativo di finire in maniera decorosa questa ultima parte della stagione europea.