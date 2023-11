I dubbi: "Ci sono tanti impegni. Paghiamo un po’ la stanchezza e l’infortunio di Jordan». Banchi è soddisfatto a metà: "Bene in difesa, poco lucidi»

Tutto facile. La Virtus vince senza affanno con Treviso e per una sera si ritrova da sola in testa alla serie A.

"Archiviamo questa gara con una vittoria che ci riporta in carreggiata dopo la doppia sconfitta con Cremona e Real Madrid – spiega Banchi –. In effetti abbiamo avuto poco tempo per recuperare e preparare la sfida. Si è percepita la stanchezze acuita anche dall’uscita forzata anzitempo di Mickey che ci ha costretti a scendere in campo con rotazioni diverse e con Shengelia impegnato anche da centro".

Soddisfatto per la vittoria, a tratti meno della prestazione di una Virtus comunque solida. "La nostra mancanza di consistenza per alcuni tratti di partita è stata evidente, e ciò gli ha permesso di stare a contatto, mentre i 30 punti segnati negli 10 minuti confermano la qualità del loro attacco".

Dopo i due ko consecutivi la risposta della squadra è stata positiva.

"Difensivamente la squadra ha risposto e ha dimostrato la propria disponibilità a giocare un basket serio consistente. Ovvio la stanchezza o meglio la mancanza di lucidità è stata evidente nei piccoli dettagli. Ci sono mancate l’energia e l’esplosività. Ci siamo preparati solo ieri. Non era facile ma così è abbiamo dovuto fare i conti con un calendario pressante e con l’emergenza imprevista dell’infortunio di Mickey".

Banchi si sofferma sullo statunitense. "Parlare delle sue condizioni fino a domani non ha senso. Nei prossimi giorni sono in programma gli accertamenti del caso poi il recupero, al di là di quello che diranno gli accertamenti è anche una questione soggettiva da giocatore a giocatore. C’è chi gestisce meglio il dolore e chi invece ci mette magari più tempo a recuperare. Sarà importante la nottata per capire le sue condizioni. Il calendario non ci aiuta, quando giochi in Eurolega: per noi la sua assenza, con un calendario ristretto, vale il triplo".