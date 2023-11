Il ’back to back’. V nera, venerdì il Panathinaikos

Questo ottavo turno di Eurolega apre il secondo ’back to back’ della stagione con la Virtus che venerdì sarà impegnata nella tana del Panathinaikos mentre giovedì Milano riceverà l’Efes. Tornando al programma di oggi a Belgrado si disputeranno quasi in contemporanea due gare dato che la capitale serba sarà il campo provvisorio del Maccabi Tel Aviv a causa della difficile situazione che si sta sviluppando in Medio Oriente. In uno dei tanti derby tra formazioni spagnole il Barcellona sarà impegnato a Vitoria con i padroni di casa del Baskonia che cercano una vittoria che consentirebbe loro di continuare la corsa verso le prime dieci posizioni della classifica.

Le altre gare: oggi Monaco-Efes, Maccabi-Olympiacos, Valencia-Real Madrid, Stella Rossa-Fenerbahce. Domani: Alba-Villeurbanne, Panathinaikos-Zalgiris, Baskonia-Barcellona, Bayern-Partizan.

La classifica: Real Madrid 12; Barcellona, Fenerbahce Istanbul, Monaco, Virtus Bologna e Valencia 10; Maccabi Tel Aviv 8; Panathinaikos Atene, Partizan Belgrado, Olympiacos, Zalgiris, Baskonia ed Efes Istanbul 6; Milano, Stella Rossa e Bayern Monaco 4; Alba Berlino e Villeurbanne 2.