Il ceo chiude i rumors di mercato sul francese. Banchi: "I nostri avversari hanno avuto più fame». Baraldi: "Cordinier non si muove. Manterremo gli impegni presi»

Il ceo della Virtus Luca Baraldi blinda definitivamente Isaia Cordinier che, ieri, per scelta tecnica non è sceso in campo contro Varese. "Cordinier resterà con noi fino alla fine della stagione – spiega Baraldi – e questo non è solo il mio pensiero, ma anche quello dei soci. Il giocatore è al centro del nostro progetto tecnico e siccome siamo gente seria e abbiamo preso un impegno con chi ci ha dato fiducia, e mi riferisco ai nostri abbonati e alle aziende che ci sponsorizzano, non è nostra intenzione cambiare le carte in tavola a stagione iniziata perdendo la faccia davanti a loro. Nonostante la sconfitta di Varese in campionato stiamo facendo molto bene e in Eurolega abbiamo segnali che il nostro rendimento stia migliorando e per questo motivo non ci priveremo di un elemento che è tra i più positivi. Io sono l’amministratore delegato del club e credo non ci siano motivi che giustifichino una sua partenza, visto anche quelle che sono le ambizioni future del ragazzo".

Il microfono passa poi al coach bianconero Luca Banchi. "Varese ha trovato una prestazione di alto profilo in una serata speciale – spiega il tecnico grossetano –. Mi dispiace non essere riuscito a trasferire il senso di urgenza in gare così ravvicinate e al di là del promettente avvio i nostri avversari hanno messo in campo energia e versatilità. Non siamo riusciti a limitare i loro tentativi da tre punti, e le nostre palle perse e tiri affrettati hanno aperto la loro transizione. Li abbiamo trovati molto ispirati e se tirano 34 volte da tre con oltre il 50% di precisione diventa difficile".

m. s.