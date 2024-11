Passo falso: la Virtus ha meno fiato di Varese

Bologna. 10 novembre 2024 – Prima sconfitta in campionato per la Virtus che sciupa una prestazione da incorniciare del suo capitano Marco Belinelli, autore di 23 punti. La V nera commette un errore concettuale che si rivelerà fatale accettando la sfida del corri e tira impostata da Varese. Non è un segreto che i lombardi ci sguazzano in questa dinamica, per non dire che è l’unico modo in cui sanno e possono giocare, mentre gli ospiti hanno ancora nella testa e nelle gambe la partita di venerdì scorso contro il Maccabi. Ha ragione Luca Banchi quando sostiene che disputare così tante partite a solo 48 ore di distanza l’una dall’altra rende la vita impossibile a chiunque, ma seguendo questo ragionamento bisogna dire con altrettanta franchezza che bisognerebbe utilizzare tutto il roster per evitare di peggiorare una situazione che è già molto complicata.

Oltre al fatto che è arrivata la conferma che Belinelli è tornato ai suoi livelli, la seconda buona notizia di giornata riguarda il rientro di Daniel Hackett che è sceso in campo con lo spirito giusto, anche se la forma fisica è ancora lontana rispetto a quella dei giorni migliori.

La V nera sembra partire subito con il piede giusto e si porta sul 3-11, ma è un fuoco di paglia con i varesini che, spinti anche dal loro pubblico, invertono l’inerzia e tra un strappo e l’altro arrivano anche a +10 (56-46) all’inizio del terzo quarto.

Alla maggiore energia dei padroni di casa i bolognesi rispondono con la mano del Beli che firmerà il 76-79. Per i bianconeri è una sorta di canto del cigno perché in una sorta di duello tra i due capitani: alla fine Marco Librizzi segnerà 28 punti caricandosi i suoi compagni sulle spalle. A 1’28“ dalla fine il tabellone indica il punteggio di 91-91, ma lì in poi sul parquet c’è solo Varese.

La Virtus dopodomani scenderà in campo a Madrid nella tana del Real e vedremo chi avrà ricaricato le pile.

Il tabellino

PALLACANESTRO VARESE 104

VIRTUS BOLOGNA 95

PALLACANESTRO VARESE: Akobundu-Ehiougu 11, Harris 8, Alviti 13, Gray ne, Librizzi 28, Virginio ne, Carità ne, N’Guessan 5, Fall 2, Brown 3, Hands 16, Johnson 18. All. Mandole.

VIRTUS BOLOGNA: Belinelli 23; Pajola 3, Clyburn 15, Shengelia 19, Hackett 9, Grazulis 4, Morgan 4, Polonara 1, Diouf, Zizic 11, Akele ne, Tucker 6. All. Banchi.

Arbitri: Giovanetti, Dori e Pepponi.

Note: parziali 24-22; 51-44; 76-74. Tiri da due: Varese 20/36; Bologna 31/44. Tiri da tre: 15/34; 6/16. Tiri liberi: 16/19; 15/22. Rimbalzi 31; 29.