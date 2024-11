La Virtus non perdona nemmeno Tortona e in casa vince 85-81

Bologna, 6 novembre 2024 – Vincendo questo recupero la Virtus resta imbattuta in campionato agganciando Trento in cima alla classifica. Rispetto alla uscite precedenti quella che si è vista contro Tortona è una V nera leggermente diversa.

I bianconeri ci hanno messo quasi tutto il primo tempo per carburare, ma quando sono usciti dal rodaggio non hanno quei lunghi cali di concentrazione che fino a qui hanno caratterizzato il loro cammino. Il risultato è che una volta toccato il + 12 (57-45) non sono inciampati nei classici svarioni che spesso hanno consentito agli avversari di ritrovare il filo del discorso.

Questa descrizione può sembrare fuori lungo dato che la Segafredo in Italia ha ottenuto sei successi in altrettante partite disputate, ma c’è sempre l’Eurolega, dove le cose non vanno altrettanto bene, a testimoniare come questa squadra non sia quasi mai riuscita a sferrare il colpo del ko pagano casa questa incapacità.

Uno dei fattori che manca alla V nera è la fiducia come ha evidenziato Toko Shengelia. Siamo a 36’ dalla fine del terzo quarto e c’è Ante Zizic in lunetta. Il croato sbaglia il primo libero e il lungo georgiano che per fermare sul nascere i fischi chiede a tutto il pubblico di incoraggiare il compagno con un applauso.

Il secondo tiro entra e da lì in poi la partita del centro bianconero molto diversa. Con 53’ da giocare i piemontesi tornano a – 2 (83-81) mettendo a segno un parziale di 9-0. Shengelia subisce un fallo, ma gli ospiti non sono ancora in bonus e poi è sempre il lungo virtussino a venire stoppato. Dall’altra parte Gorham sbaglia il tiro della parità e Isaia Cordinier si aggiudica il ribalzo. Fallo su di lui e poi su Will Clyburn che va in lunetta e non sbaglia. Restano 7’ prima del suono dell’ultima sirena con Tommy Baldasso che non infila la tripla del -1 e i bianconeri festeggiano la vittoria. E’ questo l’epilogo di una gara dove i padroni di casa sono stati anche sul -8 (7-15), ma hanno avuto il merito di non disunirsi, ma hanno avuto la pazienza di attendere i protagonisti di sempre, dal capitano Marco Belinelli all’inossidabile Shengelia. Venerdì sera si replica con il Maccabi.

Il tabellino

Virtus Bologna 85 Derthona Tortona 81

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 6, Belinelli 14, Pajola 3, Clyburn 2, Visconti ne, Shengelia 12, Morgan 16, Polonara 7, Diouf 8, Zizic 14, Akele ne, Tucker 3. All. Banchi DERTHONA TORTONA: Zerini 4, Vital 8, Kuhse 13, Gorham 6, Candi 2, Denegri 5, Strautins 17, Baldasso 15, Kamagate 4, Biligha 4, Severini 3, Weems. All. De Raffaele Arbitri: Giovanetti, Borgioni, Borgo.

Note. Parziali: 12-18; 44-40; 69-58. Tiri da due: 23/37; 22/40. Tiri da tre: 7/16; 10/32. Tiri liberi: 18/26; 7/9. Rimbalzi: 38; 27.