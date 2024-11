Primato, continuità e rimbalzi. La Virtus fissa le sue priorità

Nel recupero del quarto turno del campionato di serie A la Virtus alle 20 (diretta Dazn) ospita Tortona all’Unipol Arena. L’incontro era in calendario per il 20 ottobre, ma l’emergenza maltempo che in quei giorni colpì il territorio di Bologna portò al rinvio.

La V nera si presenta imbattuta e con una vittoria aggancerebbe Trento in cima alla classifica e questa sarebbe una bella consolazione per chi in Eurolega sta facendo tanta fatica e si ritrova ultima con un solo successo all’attivo.

Una sconfitta, invece, trasformerebbe in macigni i tanti dubbi che aleggiano attorno alla formazione allenata da Luca Banchi, perplessità che sono alimentate dal fatto che la squadra ha un rendimento molto diverso a seconda dei giocatori che scendono in campo e se in Italia per portare a casa i due punti basta giocare 20’ di alto livello, altrettanto non si può dire quando ci si sposta in Europa.

In questo inizio di stagione qualche difficoltà l’ha incontrata anche Tortona dove milita Kyle Weems. L’esterno statunitense ha lasciato un segno importante nel cuore del popolo della V nera, anche perché era un punto di riferimento importante soprattutto per i connazionali che nel tempo hanno vestito la maglia della V nera.

Una leadership che sembra mancare a questo gruppo, dove c’è molto talento, ma spesso si ha l’impressione che manchi l’unità. Un’amalgama che non si è creata anche a causa degli infortuni a pioggia che continuano a togliere qualcosa al roster fin dai primi giorni della preparazione estiva.

Oltre a Devontae Cacok, i cui tempi di recupero ormai non sono pronosticabili vista la difficoltà del giocatore a svolgere il lavoro atletico, non ci sarà Daniel Hackett, ancora alle prese con una distorsione alla caviglia destra.

"Siamo consapevoli che dovremo trovare continuità per tutti i 40’, facendo un passo in avanti rispetto all’ultima partita – spiega il vice di Banchi, Daniele Parente –. La qualità dell’avversario ci impone di presentarci con la migliore versione possibile, giocare fisici e imporre il nostro ritmo alla gara, prestando attenzione all’estro delle loro guardie e all’atletismo dei loro lunghi, sono infatti la squadra con il miglior dato nei rimbalzi in attacco di tutto il campionato italiano".

Quello dei rimbalzi è un altro dei talloni d’Achille della Virtus a dimostrazione di come sotto canestro ci vorrebbe qualcosa di diverso, ma il mercato è sempre bloccato e prima di pensare a un innesto bisogna salutare Ante Zizic e Andrejs Grazulis, con quest’ultimo che è anche un ex della gara. Arbitrano Giovannetti, Borgioni e Borgo.