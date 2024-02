Il club punta al prestigioso traguardo continentale. Ma il calendario non è dei più semplici: si riparte il 29 con Valencia. I playoff di Eurolega ora diventano la priorità

Sfumata la Coppa Italia il primo obiettivo stagionale della Virtus torna ad essere la partecipazione ai playoff di Eurolega. Dopo la pausa per l’attività delle nazionali, la prima competizione continentale riprenderà il suo cammino giovedì 29 febbraio con la squadra allenata da Luca Banchi che ospiterà il Valencia.

Attualmente la Segafredo è terza in classifica insieme a Monaco e Panathinaikos e con otto partite da giocare da qui alla fine della fase regolare l’obiettivo è quello di centrare una delle prime sei posizioni della graduatoria. In questo caso i playoff sarebbero garantiti senza dovere affrontare uno spareggio secco con chi è arrivato nono o decimo. Sono diversi i motivi per cui la società bianconera vorrebbe tagliare questo traguardo.

A quello di ordine economico tra contratti di sponsorizzazione e biglietteria si aggiunge il fatto che il club vorrebbe ottenere una licenza che vada oltre la semplice partecipazione annuale e servono anche i risultati sportivi per dare una dimensione maggiormente robusta alla richiesta.

Il calendario non è dei più semplici viste le trasferte al Pireo, a Kaunas, a Belgrado nella tana della Stella Rossa e a Milano e, anche gli impegni casalinghi riservano dei clienti da prendere con le molle. Oltre al Valencia arriveranno nei padiglioni della Fiera la capolista Real Madrid, il Panathinaikos e il Baskonia nella gara che concluderà la fase regolare. Difficile dire il numero minimo di vittorie per restare ai vertici dell’Eurolega per cui è meglio continuare ad adottare la filosofia del non fare calcoli e di affrontare una partita alla volta. Dopo l’allenamento di ieri, oggi e domani la squadra riposerà con i diversi atleti convocati che raggiungeranno le rispettive nazionali.

Da lunedì, quindi, non saranno momentaneamente a Bologna Dobric, Lomaz, Lundberg, Pajola, Polonara, Shengelia e il coach Luca Banchi che è anche il ct della Lettonia. Tutti gli altri inizieranno a concentrarsi sulla gara contro il Valencia sapendo che da loro ci si attende un immediato riscatto dopo lo scivolone di Torino.

