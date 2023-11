Il coach: "Dai miei ragazzi ai tifosi, godiamoci l’impresa». Banchi: "E’ il successo di tutti»

Settimo successo in Eurolega, terzo posto alle spalle solo di Real Madrid e Barcellona, la Virtus continua a volare sulle ali dell’entusiasmo con una prestazione collettiva e uno spirito di abnegazione di squadra straordinario. "Siamo felici per questa vittoria, avevamo di fronte una squadra forte come il Fenerbahce – conferma coach Luca Banchi –. Dopo una partenza difficile abbiamo cercato di controllare il gioco, prendendo pian piano confidenza e tenendo presente sempre i nostri obiettivo".

Un successo che conferma l’identità dei bianconeri. "Abbiamo espresso grande qualità di gioco, eravamo in emergenza, ma abbiamo vinto grazie all’apporto di tutti, giocatori, società, tifosi. Vero è solo una vittoria, ma dobbiamo festeggiare, perché stiamo crescendo dimostrando di essere in grado di competere a questi livelli. Cacok sostanza e punti? Grazie alla sua verticalità ha fatto la differenza, con concentrazione e solidità, ma merito del successo va anche ai nostri esterni che hanno fatto un lavoro egregio sui loro creatori di gioco".

Raggiante al termine della sfida il presidente bianconero Massimo Zanetti: "Siamo stati bravi, in organico abbiamo grandi giocatori ritrovati. Rivincite con chi non ci credeva? No, assolutamente no, vogliamo cercare di creare equilibri giusti. Siamo soddisfattissimi, pensavamo di avere una bella squadra che potesse raggiungere grossi risultati e questa è la conferma. Banchi? Un grande allenatore dona tranquillità e dà fiducia ai giocatori e con lui tutti si sentono protagonisti".

Filippo Mazzoni