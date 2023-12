Il coach: "dopo l’intervallo ci siamo compattati». Banchi: "Vittoria di tutta la squadra»

"E’ la vittoria della squadra". Luca Banchi non ha dubbi ed esalta la prestazione dei suoi ragazzi capaci di rimontare dal -16 del secondo quarto e del -12 dell’intervallo e di battere, con grandissimo merito, il Barcellona. "E’ stata una partita difficile, come del resto ci aspettavamo – conferma il coach maremmano –, il Barcellona ha provato a imporre la sua fisicità e il suo gioco, noi abbiamo risposto bene e nella ripresa abbiamo avuto una difesa molto efficace, trovando energia positiva da tutti, in particolare da Lundberg; è importante vincere partite come questa, vuol dire che siamo sulla strada giusta".

Dalla doppia cifra di svantaggio al trionfo. "Dopo l’intervallo ci siamo compattati, trovando maggiore equilibrio, la nostra difesa che è frutto dello spirito di dedizione dei nostri ragazzi e dal senso comune di appartenenza. La prestazione singola di un giocatore è sempre il sacrificio degli altri, dobbiamo continuare a lavorare e giocare insieme così come abbiamo fatto". Una vittoria arrivata al termine di una prestazione straordinaria. "E’ stata una serata speciale, giocare sul nostro campo e questo pubblico incredibile ci ha dato una spinta in più. E’ vero che con più precisione avremmo potuto colmare il gap già a fine terzo periodo. Credo però che la chiave della nostra vittoria sia stata a inizio dell’ultima frazione, dove abbiamo continuato quell’inerzia presa nel terzo parziale. Lì ho capito che cavalcando l’onda lunga di quel momento avevamo innescato una marcia diversa".

Filippo Mazzoni