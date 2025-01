Il coach e il presidente esaltano la vittoria del carattere e del gruppo. Ivanovic: "Felice per i miei ragazzi». Zanetti: "Cuore e grinta, bravi»

"E’ tempo di essere felice per questa vittoria". E’ un Dusko Ivanovic molto soddisfatto. "E’ stata una buona serata per noi – conferma – era una partita difficile, sono molto contento della prestazione dei ragazzi. Quella con il Baskonia, che è una grande squadra è stata una sfida equilibrato, lo sapevamo, ma grazie a un’ eccellente difesa abbiamo vinto. Gli ultimi minuti sono stati strani, ma in ogni caso per quello che abbiamo fatto vedere in campo meritavamo il successo".

Va oltre. "La grandezza di questa squadra è l’essere squadra. Abbiamo giocato insieme, aiutandoci l’uno con l’altro è stata una meritatissima vittoria collettiva". Mvp della sfida Matt Morgan, 17 punti e 21 di valutazione. "Nell’intervallo Clyburn mi ha detto che dovevo essere più aggressivo, cosa che ho fatto nel secondo tempo, segno della fiducia che c’è da parte dei miei compagni nei miei confronti – sottolinea –. Abbiamo fatto un grande sforzo".

"Meno giocatori abbiamo e più vinciamo – aggiunge il patron Massimo Zanetti –. Ci mettono più grinta, più cuore. Stasera hanno giocato bene, da encomiare tutti, hanno messo il cuore. Pajola, Polonara, Morgan, abbiamo recuperato anche Grazulis. Clyburn starà fuori a lungo, stiamo cercando una soluzione sul mercato. Noi abbiamo un grande allenatore, ma sono contento anche per Banchi, che ha subito trovato una panchina".

Le altre gare: Panathinaikos-Partizan 96-84; Fenerbahce-Alba Berlino 90-73; Monaco-Barcellona 84-98; Maccabi Tel Aviv-Milano 74-107; Efes-Villeurbanne 76-82; Zalgiris–Real Madrid 64-83; Stella Rossa-Parigi 85-69; Olympiacos-Bayern Monaco 112-69.

La classifica: Olympiacos Pireo 28; Panathinaikos Atene e Monaco 26; Fenerbahce Istanbul e Stella Rossa Belgrado 24; Parigi, Bayern Monaco, Barcellona, Real Madrid e Olimpia Milano 22; Efes Istanbul e Zalgiris Kaunas 20; Partizan Belgrado e Asvel Villeurbanne 18; Baskonia 16; Virtus Bologna 12; Maccabi Tel Aviv 10; Alba Berlino 6.