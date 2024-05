Il coach guarda avanti: "I nostri avversari hanno interpretato meglio il match». Banchi: "Poco lucidi e consistenti. Un avvertimento per domani sera»

CASALE (Alessandria)

Lapidario il commento di Luca Banchi al termine della gara che ha visto la Virtus gettare alle ortiche la possibilità di chiudere subito i conti con Tortona, guadagnando così una settimana di riposo in vista della semifinale.

Stessa situazione anche nell’altra semifinale dove Reggio Emilia si è portata sul 2-1 sulla Reyer Venezia.

Con questa sconfitta, invece, i bianconeri devono ripresentarsi domani a Casale Monferrato e trovare tutte quelle che sono mancate per non arrivare alla quinta partita.

"E’ stata una partita – spiega il coach della V nera – che Tortona ha saputo interpretare meglio. Nei primi dieci minuti la nostra difesa non è riuscita a togliere ritmo al loro attacco. Le percentuali dall’arco e la quantità di soluzioni create dalla distanza di 6,75 metri hanno determinato una distanza che piano piano siamo riusciti a colmare, ma senza quella consistenza e lucidità che sarebbe servita una volta preso contatto con una partita che si stava sviluppato punto a punto. I loro terminali offensivi sono riusciti a riportare poi l’inerzia dalla loro parte. Un monito per giocare una partita più continua e consistente tra 24 ore".

Per il quarto incontro non sarà ancora a disposizione Iffe Lundberg, fermato da un trauma contusivo rimediato nel finale di lunedì sera, per cui l’attacco dovrà cercare un altro interprete che riesca ad infilare i suoi canestri nei momenti che contano.

Ieri sera è rimasto in borghese Ognjen Dobric per scelta tecnica, ma l’esterno serbo potrebbe essere nei 12 domani anche per dare una maggiore consistenza fisica alla squadra ed avere energie nuove soprattutto sul piano dell’intensità difensiva.

m. s.