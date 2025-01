Il coach montenegrino non cerca alibi: "Dobbiamo crescere». Domani in campo a Reggio Emilia. Ivanovic: "Bravi i nostri avversari. È mancata l’intensità in difesa»

ATENE (Grecia)

Lapidario come sempre il commento di Dusko Ivanovic a fine gara.

"Congratulazioni al Panathinaikos – dice il coach bianconero –. Hanno davvero una grande qualità, soprattutto negli esterni che possono sia reggere l’uno contro uno che diventare ottimi tiratori. Contro di loro se non giochi una buona difesa diventa difficile e noi avremmo dovuto star loro più vicini e giocare con più intensità".

Non cercando alibi il tecnico montenegrino non concede neppure giustificazioni ai suoi giocatori, ma qualche distinguo è opportuno farlo.

Presentarsi nella tana di una squadra che, fedele al copione voluto dal suo tecnico Ataman, inizia le stagioni con il freno a mano tirato per poi slegarsi da gennaio in poi senza Ante Zizic e Toko Shengelia sarebbe un problema per chiunque, figurarsi per una squadra che ha tanti elementi che non hanno mai giocato in Eurolega.

Il dato positivo è che Ivanovic ha messo tutti sulla corda e adesso sono tutti pronti quando sono chiamati in causa e questo aspetto era mancato nei primi mesi virtussini.

Con questa sconfitta anche l’aritmetica non lascia speranze alla V nera di raggiungere i play-in, ma se la Segafredo confermerà questo spirito potrà togliersi qualche soddisfazione dando un senso diverso alle quinndici gare europee che sono ancora da disputare in questa stagione sportiva.

Le altre gare: Zalgiris-Olympiacos 85-92, Villeurbanne-Milano 66-75, Alba Berlino-Monaco 90-105, Baskonia-Stella Rossa 73-75, Fenerbahce-Efes 84-76, Parigi-Barcellona 79-90, Partizan-Maccabi 98-75, Real Madrid-Bayern Monaco 88-76.

La classifica: Monaco e Olimpiacos Pireo 26; Panathinaikos Atene 24; Parigi, Bayern Monaco, Fenerbahce Istanbul e Stella Rossa Belgrado 22; Efes Istanbul, Olimpia Milano, Real Madrid, Barcellona e Zalgiris Kaunas 20; Partizan Belgrado 18; Baskonia e Asvel Villeurbanne 16; Maccabi Tel Aviv e Virtus Bologna 10; Alba Berlino 6.

m. s.