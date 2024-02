Il coach: "Non siamo stati capaci di ripagare i nostri tifosi con una prestazione degna di questo nome». Banchi: "Ingenui e superficiali. Ferito dalla mancanza di umiltà»

La Virtus fallisce il primo obiettivo della stagione e quello che fa più arrabbiare il suo allenatore è che la sconfitta è maturata con la V nera che ha giocato in modo opposto a quello fino a qui ha fatto vedere.

"Ritengo opportuno assumermi le responsabilità di una prestazione del genere – dice Luca Banchi – in una gara di tale importanza sotto il profilo tecnico, tattico ed emotivo come approccio ad una manifestazione di questo tipo, nella quale avevamo il dovere di mostrare un volto diverso. Penso che sia giusto che mi assuma la responsabilità di una prestazione del genere di fronte a proprietà, dirigenti e tutti i tifosi Virtus che anche in questo momento hanno dimostrato di darci il loro sostegno e purtroppo stasera non siamo stati capaci di ripagarli con una prestazione degna di una squadra che viene qua e gioca con la determinazione e l’umiltà che servivano per interpretare correttamente questa gara".

Stranamente la Segafredo ha subito il gioco di Reggio Emilia anche nel finale quando in teoria i biancorossi dovevano essere più stanchi.

"Dal punto di vista tecnico, ma in generale abbiamo faticato a giocare con il ritmo che c’è di solito. Noi siamo mancati come squadra non solo individualmente, ma collettivamente, non riuscendo a giocare con quel ritmo e quella distribuzione di responsabilità che ci hanno permesso di arrivare fin qui, con il credito, per pensare di essere una squadra degna di questo palcoscenico. La mancanza di umiltà è uno degli aspetti che mi hanno ferito di più. Abbiamo una squadra ampia, con rotazioni di giocatori che ci devono permettere di essere competitivi su ogni fronte in ogni momento e questi sono momenti particolari di stagione".

