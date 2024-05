Il coach: "Ora dobbiamo trovare il nostro equilibrio per passare il turno». Banchi: "Era importante vincere. Dobbiamo migliorare a rimbalzo»

Virtus avanti 2-0 e serie chiaramente indirizzata. "Era importante vincere, questo ci permesse di chiudere questo miniciclo con due successi – sottolinea coach Banchi –. Tortona sta giocando con fisicità e forza fisica, con ampie rotazioni per giocare ad alta intensità. Siamo stati attenti salvo qualche passaggio a vuoto, dobbiamo lavorare meglio a rimbalzo e non concedere loro molte seconde opportunità".

Il maggior vantaggio è stato il momento più difficile dei bianconeri. "Una volta acquisito massimo vantaggio abbiamo perso troppi palloni – prosegue –. Dobbiamo avere più disciplina, senza eccedere nel nervosismo, anche se sappiamo che queste sono gare fisiche e agonistiche; adesso dobbiamo trovare il nostro equilibrio per centrare l’ultimo successo che ci manca dal passaggio di turno".

Banchi analizza poi quel che gli è piaciuto di più. "Abbiamo messo un buon livello di energia, supplendo all’assenza di Shengelia, nel complesso stiamo dando una buona risposta come squadra, stiamo lavorando bene, mi aspetto ancor più lucidità e ne servirà ancor di più in trasferta".

Poi il coach parla di cosa non è piaciuto. "E’ stata una partita con una esasperata ricerca di contatti. Tortona ha cercato di toglierci ritmo, dobbiamo essere disciplinati, limitando più possibile i passaggi a vuoto ed errori che per frenesia possono costare cari". Grande protagonista della vittoria è stato Isaia Cordinier. "Era importante vincere e portare sul 2-0 la serie, possiamo fare meglio, quando siamo andati avanti di 8-10 punti non siamo riusciti a staccare Tortona. Dobbiamo giocare con intensità per tutti i 40’ a Casale Monferrato. La mia schiacciata? Gioco aggressivo come faccio sempre".