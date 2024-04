Il programma. Brescia scappa. Pesaro e Brindisi, ultime speranze. L’Olimpia con Trento

A cinque giornate dalla fine della regular season Pesaro si gioca le ultime possibilità di salvezza a Sassari così come Brindisi deve vincere davanti al proprio pubblico contro Napoli ed entrambe devono sperare che Napoli batta Varese. Per quanto riguarda le prime posizioni della classifica, invece, Milano ospita Trento in una gara che potrebbe rivelarsi cruciale per definire le quattro posizioni finali. Anche l’incontro tra Pistoia e Reggio Emilia risulta essere decisiva in chiave playoff con i toscani che continuano a vivere un ottimo momento.

Le altre gare: Brescia-Tortona 72-65. Oggi: Sassari-Pesaro, Varese-Napoli, Cremona-Scafati, Brindisi-Treviso, Olimpia Milano-Trento, Pistoia-Reggio Emilia.

La classifica: Brescia 38; Reyer Venezia, Olimpia Milano e Virtus Bologna 34; Reggio Emilia 28; Pistoia, Trento e Tortona 26; Napoli e Sassari 24; Scafati 22; Treviso e Cremona 20; Varese 18; Pesaro e Brindisi 14.