Il programma. Il Poz torna a Milano. Il Real a Belgrado

La fase di qualificazione dell’Eurolega è arrivata alla sua quindicesima giornata con la capolista Real Madrid che questa sera giocherà a Belgrado nella tana della Stella Rossa, mentre Valencia, che sarà il prossimo avversario della Virtus, ospiterà il Partizan in una gara che vedrà di fronte due squadre che ricorrono le posizioni di testa. Domani, invece, Pozzecco tornerà al Forum di Assago con il suo Villeurbanne e per Milano è un’occasione da non sbagliare per rimettersi definitivamente in carreggiata e agguantare i playoff.

Il programma: oggi Stella Rossa-Real Madrid, Alba Berlino-Barcellona, Maccabi Tel Aviv-Baskonia, Valencia-Partizan Belgrado. Domani: Fenerbahce-Kaunas, Monaco-Panathinaikos, Bayern Monaco-Efes Istanbul, Milano-Villeurbanne. La classifica: Real Madrid 26; Barcellona e Virtus Bologna 20; Partizan Belgrado, Monaco, Baskonia, Valencia e Maccabi Tel Aviv 16; Panathinaikos, Olympiacos, Fenerbahce Istanbul e Efes Istanbul 14; Bayern Monaco 12; Stella Rossa Belgrado, Milano Zalgiris Kaunas 10; Villeurbanne e Alba Berlino 4.