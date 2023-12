Il programma. La capolista Brescia a Venezia: in palio il primato

L’incontro di cartello della tredicesima giornata vede la capolista Brescia a Venezia. In palio c’è il titolo di campione d’inverno. Se a spuntarla saranno i lombardi consolideranno il primato acquisendo 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici, mentre se saranno i padroni di casa ad avere la meglio, allora si riaprirebbe la corsa per il primo posto tenendo presente che chi lo occuperà disputerà la final eight di Coppa Italia avendo più vantaggi. Vi è un incontro importante anche per quello che riguarda la lotta per non retrocedere con Pesaro che attende la visita di Varese. Se i marchigiani conquisteranno i due punti in palio si leveranno dai bassifondi, mentre se fosse Varese ad ottenere il successo, allora inizierebbero a vedere un orizzonte un po’ più sereno dopo che da diverse settimane si continua a viaggiare nel tunnel della crisi.

Le altre gare: Tortona-Treviso, Brindisi-Scafati, Trento-Napoli, Venezia-Brescia, Pesaro-Varese, Reggio Emilia-Sassari. Domani: Milano-Cremona.

La classifica: Brescia 20; Venezia 18; Virtus Bologna e Trento 16; Napoli, Milano e Reggio Emilia 14; Cremona e Pistoia 12; Tortona, Scafati, Pesaro e Sassari 10; Treviso e Varese 6; Brindisi 4.