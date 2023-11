Il programma. L’Olimpia rilanciata aspetta Pistoia

Nella nona giornata Milano riceve Pistoia in una gara che i pronostici definiscono senza storia con i padroni di casa che partono favoriti ora che sembrano aver trovato la quadratura del cerchio. Per quanto riguarda la lotta per non retrocedere Pesaro ospita Treviso con entrambe le formazioni che hanno la necessità di vincere. Anche Tortona deve superare Trento per risalire la china.

Le altre gare: Sassari-Scafati 79-76. Oggi: Venezia-Reggio Emilia, Milano-Pistoia, Napoli-Cremona, Brescia-Varese, Pesaro-Treviso, Tortona-Trento.

La classifica: Virtus Bologna 14; Trento, Brescia, Venezia e Napoli 12; Milano e Reggio Emilia 10; Cremona, Tortona e Scafati 8; Varese, Pesaro, Sassari e Pistoia 6; Treviso e Brindisi 0.