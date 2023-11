Il programma. Milano-Venezia, gara di vertice

La gara a mezzogiorno tra Pistoia e Sassari apre oggi la settima giornata del campionato di andata di serie A. Si tratta di uno scontro importante in chiave salvezza, mentre per quanto riguarda i piani alti della classifica Milano riceve Venezia con i biancorossi che hanno parecchio terreno e che non possono più permettersi passi falsi. L’incrocio di domani tra Virtus e Brescia potrebbe rimescolare ulteriormente le carte.

Il programma: Trento-Brindisi 81-71. Oggi: Pistoia-Sassari, Treviso-Napoli, Varese-Scafati, Reggio Emilia-Tortona, Olimpia Milano-Reyer Venezia, Cremona-Vuelle Pesaro. Domani: Virtus Bologna-Brescia.

La classifica: Virtus Bologna, Brescia, Reyer Venezia e Trento 12; Napoli e Reggio Emilia 10; Scafati e Olimpia Milano 8; Pesaro, Cremona e Derthona Tortona 6; Varese, Pistoia e Sassari 4; Treviso e Brindisi 0.

m. s.