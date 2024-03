Il programma. Reggio Emilia-Trento l’anticipo di oggi

Il sesto turno di ritorno prende il via questa sera con la gara tra Reggio Emilia e Trento. Il club biancorosso ha depositato il tesseramento del lungo statunitense Tarik Black che, quindi, disputerà la prima sua prima partita in Italia. Vista la sua lunga esperienza, prima in Nba e in Eurolega, il suo arrivo darà ulteriore smalto alla stagione della formazione reggiana.

Le gare: Reggio Emilia-Trento, Sassari-Virtus, Napoli-Treviso, Milano-Varese, Brindisi-Cremona, Scafati-Venezia, Pistoia-Tortona, Pesaro-Brescia.

La classifica: Brescia 32; Virtus Bologna 30; Milano e Reyer Venezia 28; Reggio Emilia e Napoli 22; Tortona, Scafati e Trento 20; Pistoia e Cremona 18; Varese e Sassari 16; Treviso 12; Pesaro 10; Brindisi 8.