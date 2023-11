IL PROGRAMMA. Si parte stasera con Sassari-Scafati

La nona giornata del campionato di serie A si apre stasera con la gara tra Sassari e Scafati. Nel frattempo visto l’inizio negativo con zero punti ottenuti nei primi otto turni Treviso è corsa ai ripari tesserando il play statunitense Justin Robinson e l’ala lituana Osvaldas Olisevicius. I due faranno il loro esordio domani a Pesaro in una gara dove anche i padroni di casa hanno l’imperativo di vincere per staccarsi dai bassifondi.

Il programma. Oggi: Sassari-Scafati. Domani: Venezia-Reggio E., Milano-Pistoia, Brindisi-Virtus, Napoli-Cremona, Brescia-Varese, Pesaro-Treviso, Tortona-Trento.

Classifica: Virtus 14; Trento, Brescia, Venezia e Napoli 12; Milano e R. Emilia 10; Cremona, Tortona e Scafati 8; Varese, Pesaro e Pistoia 6; Sassari 4; Treviso e Brindisi 0.