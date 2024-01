IL PROGRAMMA. Trento-Brescia è l’anticipo di oggi

Con l’anticipo tra Trento e Brescia si apre questo pomeriggio il secondo turno di ritorno del campionato di serie A. Domenica i risultati delle partite potrebbero rivelarsi fondamentali in chiave salvezza. Ospitando Napoli Brindisi si trova davanti ad una vera ultima spiaggia per provare a rimettersi in corsa, così come Treviso deve vincere con Sassari per tirare il fiato e inguaiare definitivamente Pesaro. I marchigiani ospiteranno Milano in un incontro che sulla carta appare proibitivo e con il cambio in panchina che al momento non ha prodotto gli effetti sperati vista anche la debolezza della squadra.

Questo il programma della giornata. Oggi: Trento-Brescia, Pistoia-Scafati. Domani: Brindisi-Napoli, Varese-Virtus Bologna, Tortona-Venezia, Reggio Emilia-Cremona, Pesaro-Milano, Treviso-Sassari.

Classifica: Venezia e Brescia 24; Virtus Bologna 22; Napoli e Milano 20; Trento e Reggio Emilia 18; Cremona, Scafati e Pistoia 16; Sassari 14; Tortona e Varese 12; Pesaro 10; Treviso 8; Brindisi 6.