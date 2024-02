Il prossimo turno. In casa con Valencia. Ma il 29 febbraio

La Virtus tornerà in campo per l’Eurolega solo a fine mese, proprio il 29 febbraio, ancora alla Segafredo Arena, contro Valencia. La settimana prossima non si giocherà per la Final Eight di Coppa Italia a Torino – nei quarti i bianconeri troveranno Reggio Emilia senza più l’ex Hervey –, poi la settimana successiva ci saranno gli impegni per la Nazionale (Polonara e Pajola in preallarme) e si tornerà a giocare solo il 29, quando mancheranno otto turni alla fine.

Le altre gare: Efes-Maccabi 101-91; Vitoria-Villeurbanne 94-80; Partizan-Bayern 78-79; Valencia-Olympiacos 65-78; Milano-Real Madrid 81-76. Oggi: Stella Rossa-Zalgiris; Panathinaikos-Fenerbahce; Barcellona-Alba.

La classifica: Real Madrid 44; Barcellona 34; Virtus Bologna 32; Panathinaikos Atene, Monaco, Olympiacos Pireo e Fenerbahce Istanbul 30; Vitoria 28; Valencia e Maccabi Tel Aviv 26; Partizan Belgrado 24; Efes Istanbul, Bayern Monaco e Olimpia Milano 22; Stella Rossa Belgrado e Zalgiris Kaunas 20; Alba Berlino e Asvel Villeurbanne 10.