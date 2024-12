Il sorriso di Dominguez: "Bologna posto fantastico"

Il sorriso stampato su quel viso da ragazzino è quello di chi sa di aver offerto un’ottima prestazione con l’assist decisivo per il gol di Odgaard e di aver già conquistato la gente del Dall’Ara.

E’ un Benjamin Dominguez raggiante quello che si presenta in zona mista nel post partita, analizzando la sua prestazione e quella della squadra. Parla già un po’ in italiano, dimostrando di non averci messo tanto ad adattarsi alla realtà bolognese, lui che in città è arrivato un po’ a sorpresa, seppur seguito da tempo dall’area tecnica, dopo che l’infortunio di Cambiaghi aveva messo in luce una coperta forse troppo corta considerati i tre impegni di quest’anno. Dopo il debutto opaco contro il Genoa, in una partita strana terminata 2-2 in cui aveva comunque mostrato alcuni colpi interessanti, l’ex talento del Gimnasia La Plata è cresciuto partita dopo partita, acquisendo sempre più consapevolezza delle proprie potenzialità.

La prova di oggi, cominciata in sordina e terminata in un crescendo continuo, condita anche dalla giocata che ha portato alla rete che ha portato la vittoria alla squadra di Italiano. Assist di cui nemmeno si era reso conto: "Sono stato io, davvero? Bene! – esordisce il classe 2003, che raggiante continua l’analisi del match – Castro ha fatto una bella giocata, io ho saltato l’uomo e l’ho messa in mezzo. Odgaard è stato bravo a segnare. Sono molto contento, è una bella soddisfazione".

Poi un focus sulla prestazione e sui gol mancati: "Penso che abbiamo cominciato bene e nella seconda parte siamo stati più bravi. Tutti i compagni hanno dato il loro contribuito. Credo che dobbiamo continuare così per scalare la classifica. Dobbiamo migliorare sotto porta, lavorare su queste cose. Durante la settimana lavoreremo per farlo". Dominguez poi ha parlato anche del filetto di risultati utili e della crescita nel gioco del Bologna che ora sta raccogliendo il lavoro fatto sino a oggi, sottolineando tutta la sua soddisfazione di essere parte dell’ingranaggio rossoblù: "Siamo molto felici. E’ un momento molto positivo per noi. Mi piace molto Bologna, sono molto contento di essere qui e di essere parte di questa squadra".

Dal giovane talento al veterano, con Lorenzo De Silvestri che ha collezionato un’altra presenza da titolare in questa vittoria al Dall’Ara: "Ci teniamo a festeggiare le vittorie con i tifosi, loro ci sono sempre, anche nei momenti difficili. Odgaard ha fatto un grande gol. I tre punti sono molto importanti, la Fiorentina è una squadra in forma, ma abbiamo fatto vedere il nostro valore. In casa siamo molto forti, dobbiamo continuare così".