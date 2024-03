Il tecnico assolve i suoi ragazzi: "È mancata la precisione dalla lunga distanza». Orgoglio Banchi: "Siamo stati bravi. Per vincere serviva la perfezione»

Troppo Real per la Virtus. Alla Segafredo Arena la formazione di Luca Banchi, già priva di Daniel Hackett, prova a resistere alla prima della classe Real Madrid, ma alla lunga può poco o nulla nei confronti dei blancos. La Virtus davanti al proprio pubblica cade e perde il treno dei playoff, con l’attuale settimo posto che vorrebbe dire play-in.

"Il Real ha giocato un’ottima partita. Gli spagnoli sono stati aggressivi, hanno dimostrato tutta la loro qualità e la loro forza – sottolinea coach Luca Banchi – non ho nulla da dire ai miei ragazzi sono soddisfatto della prestazione della squadra e di come abbiamo affrontato e giocato la partita".

La differenza si è vista nelle percentuali del tiro da tre, appena 4/19 per la V nera, 11/30 per il Real. "Dovevamo essere più precisi nelle conclusioni dall’arco, abbiamo costruito buoni tiri, ma non li abbiamo finalizzati. Con Milano abbiamo fatto la differenza proprio col tiro da tre. Sotto siamo andati bene, sfidandoli, andando a canestro e tenendo bene i contatti che gli arbitri non hanno spesso fischiato".

E’ un Banchi tutto sommato soddisfatto nonostante il ko. "Dovevamo essere perfetti per batterli lo sapevamo. Per lunghi tratti siamo stati bravi, ma non è bastato".

Infine parla dei singoli. "Dobric è ancora un po’ incerto sui contatti e sulle ricadute, ma dopo gli infortuni che ha subito è comprensibile. Cordinier invece una partita importante, come il resto della squadra ha speso ogni stilla di sudore e di energie sulle due metà campo. Avesse fatto qualche canestro in più dalla lunga distanza sarebbe stato perfetto".