Il tecnico: "Bravi a sopperire all’assenza a sorpresa di Shengelia». Banchi soddisfatto della volata: "Abbiamo riordinato le idee»

Buona la prima. La Virtus fatica nel secondo quarto poi riprende in mano la sfida e vince con merito. Il terzo quarto è stato il parziale della svolta, che ha permesso a Marco Belinelli e compagni di infilare un break decisivo di 24-8. L’inerzia della sfida è cambiata dopo l’intervallo di un confronto che aveva visto i bianconeri partire meglio, subire il ritorno e la rimonta di Tortona. Gara-uno va così alla formazione di Luca Banchi, ma già domani in gara-due ci sarà da sudare contro una Tortona che ha confermato di non voler fare l’agnello sacrificare sull’altare virtussino. Moderatamente soddisfatto il coach bianconero Luca Banchi che incassa il successo, ma pensa già a gara-due. "E’ sempre difficile approcciare una serie playoff, un quarto di finale che si annuncia duro, intenso, equilibrato. Abbiamo avuto la capacità di mettere un buon approccio sulla partita nonostante le vicissitudini (l’assenza di Shengelia, ndr) dell’ultima ora".

Poi il coach grossetano parla nel dettaglio del confronto. "Abbiamo patito un calo nel secondo quarto, quando Tortona ha giocato con velocità, trovando buoni tiri".

La svolta nel terzo parziale. "E’ stato fondamentale l’intervallo per riordinare le idee e tornare in campo incanalando la partita nei nostri binari – sottolinea ancora Banchi – in quelli che a tutti gli effetti deve essere il nostro marchio di fabbrica".

Tra i protagonisti della vittoria bianconera c’è anche Bryant Dunston, perfettamente d’accordo con le parole di coach Banchi. "Dopo un secondo quarto in cui eravamo in difficoltà, la differenza l’abbiamo fatta dopo l’intervallo. Siamo tornati in campo nel terzo quarto e lì abbiamo vinto la sfida con Tortona".