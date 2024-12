Il tecnico: "Credo in questi ragazzi». Zizic: "Decivisa l’aggressività nel finale». La soddisfazione di coach Ivanovic: "Energia e carattere: tutti bravi»

Energia, carattere e positività. E’ una Virtus battagliera quella che è scesa in campo contro il Barcellona e che alla fine ha portato a casa un successo corroborante per la classifica di Eurolega, ma anche per il morale di una squadra che è apparsa in netto crescendo. Tanta applicazione difensiva per arginare uno dei migliori attacchi dell’Eurolega, con Marco Belinelli e compagni che hanno battuto i catalani partendo dalla prestazione nella propria metà campo.

"Siamo contenti per la vittoria, ma anche per energia e il carattere che la squadra ha messo in campo – sottolinea coach Dusko Ivanovic – dobbiamo confermarci e dimostrare di avere la stessa energia e lo stesso carattere ogni giorno, in allenamento e in partita".

Un Ivanovic che dal suo arrivo ha riportato entusiasmo e positività. "Credo in questa squadra, in questi giocatori, mi ripeto dobbiamo tenere questo carattere e queste energia, poi ovvio ci sono i dettagli che contano, ma l’atteggiamento in campo fa la differenza".

Poi il coach montenegrino parla della prestazione super di Cordinier. "Ha avuto grande responsabilità, ma la cosa importante è che dietro di lui c’era una squadra che gli ha dato mano e lo ha sostenuto, si vince di squadra. Il tiro dalla lunga distanza? Tutto parte dalla difesa, nel secondo tempo abbiamo preso confidenza e anche li siamo andati meglio".

Poi parola al match-winner Isaia Cordinier, 24 punti 7 assist, 6 rimbalzi e 38 di valutazione. "Era importante vincere, abbiamo lottato, ci abbiamo messo il cuore, mettendo pressione in difesa difendendo forte, mentre in attacco la palla è girata bene".

Infine Ante Zizic doppia-doppia con 12 punti e 11 rimbalzi. "Abbiamo giocato aggressivi, cercando di mettere pressioni sulla palla, facendo uno splendido lavoro, dobbiamo continuare a crederci e a crede in noi stessi. Il momento decisivo del match? L’aggressività negli ultimi 2 minuti".