Il tecnico e la sua analisi: "Quando finisci sotto così è difficile ribaltarla». La rabbia di coach Banchi: "Serve un’energia diversa»

MADRID (Spagna)

Per la prima volta da quando occupa la panchina della Virtus Luca Banchi non usa parole tenere nei confronti della sua squadra.

"Le 10 palle perse del secondo quarto sono criminali – spiega il coach – per chi vuole competere a questo livello. Purtroppo siamo stati noi ad avere alimentato il contropiede del Real, consentendo loro assist e canestri facili, e poi quando collezioni quello scarto è difficile rientrare. In questo quarto siamo stati molto scadenti, tra palle perse e scarsa qualità dei tiri e questo è un dato oggettivo. Non abbiamo fatto nulla di quel che avevamo preparato e questo non possiamo permettercelo anche per rispetto al lavoro che facciamo per preparare le partite. Il Real si conosce alla perfezione da tantissimi anni e riesce ad esprimere un livello di intesa altissimo. Proprio per questo motivo tu devi cercare di ripulire il gioco con dedizione e concentrazione massima".

Eppure la V nera era partita bene, poi però si è persa appena gli spagnoli hanno alzato il muro della loro difesa.

"Contro i campioni d’Europa non ti aspetti l’atteggiamento che abbiamo avuto: nei primi 10’ ci siamo un po’ specchiati su quello che siamo riusciti a produrre e poi improvvisamente tutto è deflagrato. Abbiamo fatto scelte di passaggio sconcertanti che non rendono giustizia alla qualità dei nostri allenamenti. Il nostro livello di gioco è diventato inaccettabile e non solo per quello che abbiamo fatto contro il Real, ma anche per quello che si è visto a Cremona. Questi momenti di sbandamento non ce li possiamo assolutamente permettere e già domani contro Treviso dobbiamo dimostrare di volere tornare sui giusti binari. Dobbiamo avere un atteggiamento diverso perché il nostro dna è diverso, e se vogliamo stare nelle competizioni che stiamo affrontando dobbiamo avere un differente livello di energia".

m. s.