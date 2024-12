Il tecnico non cerca alibi dopo la sconfitta. Ivanovic: "Non bastano 20 minuti. Ma la stanchezza non ha inciso»

Il fatto di essere sintetico nelle sue dichiarazioni consente comunque a Dusko Ivanovic di entrare nel cuore del problema e di fare una analisi lucida di quello che si è visto in campo.

"Faccio le mie congratulazioni a Trento – spiega il tecnico montenegrino –. Loro hanno giocato per tutti i 40, noi ne abbiamo giocati forse 25’ o 30’. Nel terzo quarto il nostro inizio è stato difficile e Trento ha approcciato bene fin da subito, trovando il modo per aggredirci e metterci in difficoltà, specialmente nei rimbalzi offensivi, in modo particolare nell’ultimo periodo".

La V nera ha evidenziato gli stessi blackout che da inizio stagione ne caratterizzano il cammino. La differenza è che questa volta sono arrivato dopo una vittoria convincente ed emozionante in Eurolega e la stanchezza potrebbe aver avuto un ruolo importante nella sconfitta.

"Questa non è la motivazione, perché dobbiamo essere pronti a giocare ogni partita. La mancanza di energie non è la ragione per cui abbiamo giocato un terzo quarto così. Non regge proprio la scusa di aver giocato due giorni fa con il Barcellona".

Venendo agli altri aspetti che stanno condizionando il cammino della V nera, oggi Toko Shengelia dovrebbe essere dimesso dall’ospedale. Per vederlo in campo bisognerà attendere la gara dopo Reggio Emilia, con questo impegno che si disputerà il 5 gennaio.

Ne avrà ancora per qualche giorno anche Will Clyburn che ha rimediato una contusione importante nella gara di venerdì contro il Barcellona. Chiaro che l’obiettivo dello staff medico è quello di rimetterlo in campo il prima possibile, tenendo presente che le prossime gare di campionato assumono un’importanza strategica per quello che riguarda la composizione della griglia della final eight di Coppa Italia.

m. s.