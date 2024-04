Il tecnico: "Non era facile visti tutti gli impegni degli ultimi tempi». L’applauso di Banchi al gruppo: "Venti minuti di grande qualità»

Soddisfazione per il successo e per il primo posto, ma anche consapevolezza che quella con Reggio è stata una risposta importante dopo un periodo intenso e la conferma della qualità di una squadra che adesso ha il futuro nelle proprie mani, con il primato da difendere nella sfida in trasferta di domenica prossima con Tortona e con la sfida interna con Trento del 5 maggio che chiuderà la regular season bianconera.

"E’ stata una vittoria molto importante per noi – sottolinea coach Luca Banchi – arrivavamo al confronto con Reggio dopo un periodo di sfide ravvicinate e molto intense".

Una vittoria nel derby della via Emilia frutto di un ottimo primo tempo, in cui la squadra segna 57 punti, toccando il +16, ritoccato a +19 massimo vantaggio a inizio terza frazione.

"Abbiamo prodotto 20’ di qualità, costruendo un vantaggio che alla fine è risultato determinante. Nella ripresa abbiamo perso di lucidità e siamo stati penalizzati dalla situazione falli, in ogni caso – conclude il tecnico grossetano – siamo riusciti a contenere il tentativo di rimonta da parte di Reggio con la difesa che è stata sicuramente la nostra costante migliore di questa partita".

Tra i protagonisti Shengelia che con 15 punti, 4 rimbalzi e 5 assist ha disputato l’ennesima partita di alto livello.

"E’ stata una vittoria molto importante, specialmente per la classifica e la rincorsa al primo posto che abbiamo raggiunto. Un ringraziamento va ai nostri tifosi per il loro supporto, ci sono stati vicini anche oggi, mentre in campo abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo centrato un meritato successo".

Poi le parole dell’ala vanno a ricordare la stagione di Eurolega appena conclusa. "Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ovvio c’è un po’ di rammarico anche per come era iniziato la competizione. Alla fine siamo molto contenti. Proveremo a fare meglio in futuro".